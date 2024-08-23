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Оперштаб координирует освобождение заложников в волгоградской колонии

В Волгоградской области создали оперштаб по освобождению заложников в колонии.

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Оперштаб координирует работу по освобождению заложников в исправительной колонии в Волгоградской области, угрозы гражданскому населению нет, приводятся слова губернатора региона Андрея Бочарова в Telegram-канале областной администрации.

«В регионе создан оперативный штаб, который координирует работу по освобождению заложников. Правоохранительными и силовыми органами проводятся оперативные мероприятия. Угрозы гражданскому населению нет», — заявил он.

Бочаров призвал доверять только официальным источникам информации. «Мы никому не позволим пытаться разжигать межнациональную рознь», — подчеркнул он.

Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. Проводятся мероприятия по освобождению. СК возбудил уголовное дело.