Оперштаб координирует освобождение заложников в волгоградской колонии

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Оперштаб координирует работу по освобождению заложников в исправительной колонии в Волгоградской области, угрозы гражданскому населению нет, приводятся слова губернатора региона Андрея Бочарова в Telegram-канале областной администрации.