Оперштаб координирует освобождение заложников в волгоградской колонии

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Оперштаб координирует работу по освобождению заложников в исправительной колонии в Волгоградской области, угрозы гражданскому населению нет, приводятся слова губернатора региона Андрея Бочарова в Telegram-канале областной администрации.
«В регионе создан оперативный штаб, который координирует работу по освобождению заложников. Правоохранительными и силовыми органами проводятся оперативные мероприятия. Угрозы гражданскому населению нет», — заявил он.
Бочаров призвал доверять только официальным источникам информации. «Мы никому не позволим пытаться разжигать межнациональную рознь», — подчеркнул он.
Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. Проводятся мероприятия по освобождению. СК возбудил уголовное дело.