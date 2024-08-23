Шесть иномарок столкнулись в жестком ДТП в Сочи

Массовое ДТП произошло в Сочи. Участниками происшествия стали шесть иномарок. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Авария случилась в районе Хосты. По предварительным данным, водитель Nissan превысил скорость и врезался в автомобиль Toyota и Ford. Продолжив движение, он врезался в столб дорожного освещения.
— От удара конструкция упала на автомобили Chery, Kia и Toyota, двигавшиеся по нижнему ярусу дороги, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Полиция проводит проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Напомним, лобовое столкновение стало причиной серьезной аварии в Анапе. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель и пострадал ребенок.