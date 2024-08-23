Делом о захвате заложников в ИК-19 займутся наиболее опытные следователи

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В состав группы, расследующей дело о захвате заложников в ИК-19, вошли наиболее опытные специалисты волгоградского управления СК, сообщается в Telegram-канале регионального СУСК России.
Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. Проводятся мероприятия по освобождению. СК возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительного учреждения. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН.
«Для расследования уголовного дела создана следственная группа, в состав которой вошли наиболее опытные следователи и криминалисты областного управления СКР. Ход неотложных следственных действий на месте преступления курирует руководитель регионального следственного управлениям», — говорится в сообщении.