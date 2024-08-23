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Один человек погиб при захвате заложников в волгоградской ИК, заявили в СК

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг — РИА Новости. Один человек, предварительным данным, погиб при захвате заложников в ИК-19 Волгоградской области, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по региону.

«По предварительным данным, один погибший. Информация уточняется», — сказал он.

Сегодня ФСИН сообщила, что заключенные колонии 19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. Проводятся мероприятия по их освобождению.

Как уточнил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, пострадали четверо сотрудников УФСИН, их госпитализировали в Суровикинскую ЦРБ.

Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности сообщил, что директор ФСИН Аркадий Гостев доложил ему о захвате заложников в колонии в Волгоградской области. Он добавил, что планирует заслушать соображения и оценки ситуации от главы МВД Владимира Колокольцева, директора ФСБ Александра Бортникова и главы Росгвардии Виктора Золотова.

СК возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительных учреждений.

Председатель региональной общественной наблюдательной комиссии Вадим Чередник сообщил РИА Новости, что в мае ОНК проводила проверку в ИК-19 и не выявила никаких нарушений.

Он также отметил, что в колонии содержится около тысячи заключенных, но она рассчитана на большее количество мест. При этом Чередник добавил, что в целом не связывает захват заложников с условиями содержания в ИК.