Один человек погиб при захвате заложников в волгоградской ИК, заявили в СК

«По предварительным данным, один погибший. Информация уточняется», — сказал он.
Сегодня ФСИН сообщила, что заключенные колонии 19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. Проводятся мероприятия по их освобождению.
Как уточнил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, пострадали четверо сотрудников УФСИН, их госпитализировали в Суровикинскую ЦРБ.
Президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности сообщил, что директор ФСИН Аркадий Гостев доложил ему о захвате заложников в колонии в Волгоградской области. Он добавил, что планирует заслушать соображения и оценки ситуации от главы МВД Владимира Колокольцева, директора ФСБ Александра Бортникова и главы Росгвардии Виктора Золотова.
СК возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительных учреждений.
Председатель региональной общественной наблюдательной комиссии Вадим Чередник сообщил РИА Новости, что в мае ОНК проводила проверку в ИК-19 и не выявила никаких нарушений.
Он также отметил, что в колонии содержится около тысячи заключенных, но она рассчитана на большее количество мест. При этом Чередник добавил, что в целом не связывает захват заложников с условиями содержания в ИК.