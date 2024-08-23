25-летнего жителя Башкирии обвинили в попытке теракта в прокуратуре КЧР

По версии следствия, обвиняемому поступало в Telegram предложение о вступление и участии в деятельности террористической организации, на что тот согласился и записал в ответ соответствующее видео.
Согласно плану, обвиняемый прибыл в Черкесск, где купил компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, которое намеревался активировать в здании местной прокуратуры. Реализовать план он не успел, поскольку его задержали сотрудники управления ФСБ. Взрывчатое вещество весом 2 кг было изъято.