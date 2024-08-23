Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

25-летнего жителя Башкирии обвинили в попытке теракта в прокуратуре КЧР

Черкесский городской суд по ходатайству следователя арестовал до 2 октября 25-летнего уроженца Башкирии, обвиняемого в попытке террористического акта (ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 205 УК РФ) и в участии в террористической организации (ч.2 ст. 205.5 УК РФ), сообщила пресс-служба суда.

По версии следствия, обвиняемому поступало в Telegram предложение о вступление и участии в деятельности террористической организации, на что тот согласился и записал в ответ соответствующее видео.

Согласно плану, обвиняемый прибыл в Черкесск, где купил компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, которое намеревался активировать в здании местной прокуратуры. Реализовать план он не успел, поскольку его задержали сотрудники управления ФСБ. Взрывчатое вещество весом 2 кг было изъято.