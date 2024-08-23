На Южном Урале на государственной границе нашли еще 14 мигрантов-нелегалов

В ведомстве также сообщили, что в 2024 году правоохранители привлекли к административной ответственности девять тысяч человек, которые попались на преступлениях в сфере миграции. Из страны выдворено 1200 мигрантов. Кроме того, возбуждаются уголовные дела: по данным Главка, их доля выросла на третью.