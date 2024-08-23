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На Южном Урале на государственной границе нашли еще 14 мигрантов-нелегалов

Сотрудники Управления по вопросам миграции и Госавтоинспекции, регионального Пограничного Управления ФСБ России и Росгвардии продолжают проверки на пункте пропуска «Бугристое».

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, рейды на южноуральском участке российско-казахстанской границы проводятся в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант — 2024». Под вниманием силовиков оказывается местность в районе автомобильного пункта пропуска через госграницу. Счилы ведомств сосредоточены на выявлении иностранцев, которые нарушают миграционное законодательство страны.

«Только за рейд в ночное время в пункте пропуска “Бугристое” выявлено 14 незаконно находящихся граждан ближнего зарубежья. Судом приняты решения о их высылке из страны», — прокомментировали в областном полицейском Главке.

В ведомстве также сообщили, что в 2024 году правоохранители привлекли к административной ответственности девять тысяч человек, которые попались на преступлениях в сфере миграции. Из страны выдворено 1200 мигрантов. Кроме того, возбуждаются уголовные дела: по данным Главка, их доля выросла на третью.