Прокуратура Волгоградской области проверит ИК, где захватили заложников

«Прокуратура Волгоградской области организовала проверку соблюдения законодательства при отбывании наказания осужденными в ИК-19, где сегодня во время заседания дисциплинарной комиссии заключенные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения», — говорится в сообщении.