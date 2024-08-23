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Прокуратура Волгоградской области проверит ИК, где захватили заложников

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг — РИА Новости. Прокуратура проверит ИК-19 в Волгоградской области, где произошел захват заложников, сообщает региональное ведомство.

«Прокуратура Волгоградской области организовала проверку соблюдения законодательства при отбывании наказания осужденными в ИК-19, где сегодня во время заседания дисциплинарной комиссии заключенные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения», — говорится в сообщении.

Будет дана оценка соблюдению режимных требований, принимаемым мерам по пресечению нахождения в пользовании осужденных запрещенных предметов, обеспечению безопасности персонала учреждения.

Также прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного СК.

Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. Проводятся мероприятия по освобождению заложников. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб.

Прокуратура