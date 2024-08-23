Мужчина погиб при просушке погреба в Новосибирске. Об этом сообщили в своем telegram-канале спасатели МАСС.
— Очередной несчастный случай при просушке погреба произошел сегодня по ул. Янтарная. Погиб мужчина, ему было 74 года, — говорится в посте.
Ранее стало известно, что при просушке погреба погиб еще один житель Новосибирска. Трагедия произошла 28 июля в Кировском районе. Мужчину попыталась спасти его супруга, но сама едва не погибла.
Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать технику безопасности и не разводить костры в подвалах. А для просушки погребов советуют использовать специальные дымовые шашки.