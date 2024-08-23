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Мужчина погиб при просушке погреба в Новосибирске

Ему было 74 года.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина погиб при просушке погреба в Новосибирске. Об этом сообщили в своем telegram-канале спасатели МАСС.

— Очередной несчастный случай при просушке погреба произошел сегодня по ул. Янтарная. Погиб мужчина, ему было 74 года, — говорится в посте.

Ранее стало известно, что при просушке погреба погиб еще один житель Новосибирска. Трагедия произошла 28 июля в Кировском районе. Мужчину попыталась спасти его супруга, но сама едва не погибла.

Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать технику безопасности и не разводить костры в подвалах. А для просушки погребов советуют использовать специальные дымовые шашки.