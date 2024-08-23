Дорога к волгоградской колонии, где захватили заложников, перекрыта

«Правоохранительными структурами приняты все меры для локализации места происшествия, дорога к колонии перекрыта. Все службы, организации, системы жизнеобеспечения населения Суровикинского района работают в штатном режиме. Движение гражданского автотранспорта на территории города Суровикино и муниципального района не ограничено», — написал он.