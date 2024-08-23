Названы самые криминальные районы Новосибирска и области

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области в ответ на запрос редакции Om1 Новосибирск.
Наибольшее число уголовных дел за первое полугодие 2024 года возбуждено в Октябрьском (6), Кировском (4), Железнодорожном (3), Калининском (3), Дзержинском (3), Ленинском (2), Советском (2), Первомайском (2), Центральном (1) районах города.
По одному уголовному делу возбуждено в Усть-Таркском, Маслянинском, Кыштовском, Каргатском, Доволенском, Чулымском, Ордынском, Болотнинском, Черепановском, Куйбышевском, Карасукском, Искитимском районах области и городе Бердске; по два уголовных дела возбуждено в Барабинском, Купинском, Новосибирском, Тогучинском, Коченёвском, Чановском районах области и городе Оби; три дела возбуждено в Венгеровском и четыре — в Татарском районах области.
В общей сложности, за первые шесть месяцев 2024 года было возбуждено 81 уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийства и покушения на них). Все преступления успешно раскрыты.
Четвертая часть уголовных дел (21 случай) связана с безвестными исчезновениями граждан. На данный момент остаются ненайденными два человека.