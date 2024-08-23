Названы самые криминальные районы Новосибирска и области

По одному уголовному делу возбуждено в Усть-Таркском, Маслянинском, Кыштовском, Каргатском, Доволенском, Чулымском, Ордынском, Болотнинском, Черепановском, Куйбышевском, Карасукском, Искитимском районах области и городе Бердске; по два уголовных дела возбуждено в Барабинском, Купинском, Новосибирском, Тогучинском, Коченёвском, Чановском районах области и городе Оби; три дела возбуждено в Венгеровском и четыре — в Татарском районах области.