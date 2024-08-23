Воронежцев предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с судебными заседаниями

В суде подчеркнули, что сотрудники суда никогда не будут требовать коды из СМС-сообщений. При обращении в суд действительно предлагают заполнить согласие на СМС-уведомления, однако сообщать в ответ на уведомления ничего не нужно. При подобном звонке с требованием личной информации стоит сбросить вызов и перезвонить в суд самостоятельно.