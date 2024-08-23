Воронежцев предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с судебными заседаниями

Воронежцам рассказали о новой схеме мошенничества. Аферисты смотрят на сайтах судов информацию о назначенных заседаниях, после чего в незаконно полученных базах данных находят номера телефонов участников процесса. Затем злоумышленники звонят участникам процесса, сообщают дату и время очередного заседания и просят подтвердить участие, назвав код из СМС-сообщения. Код даст мошенникам доступ к аккаунту жертвы на портале «Госуслуги». Об этом сообщили в пресс-службе Семилукского районного суда в пятницу, 23 августа.
Кроме того, аферисты могут пообещать услуги бесплатного адвоката и даже назвать фамилию, имя и отчество реального специалиста. Для подтверждения согласия на адвоката также потребуется код из СМС-сообщения.
В суде подчеркнули, что сотрудники суда никогда не будут требовать коды из СМС-сообщений. При обращении в суд действительно предлагают заполнить согласие на СМС-уведомления, однако сообщать в ответ на уведомления ничего не нужно. При подобном звонке с требованием личной информации стоит сбросить вызов и перезвонить в суд самостоятельно.