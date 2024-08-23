Землетрясение почувствовали жители Бурятии вечером 23 августа

Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала, что прошлое землетрясение зафиксировали также в Бурятии на территории Муйского района ночью 20 августа. Толчки ощущались в населенном пункте Северомуйск, до трех баллов. Тогда, к счастью, тоже никто не пострадал.