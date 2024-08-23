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Землетрясение почувствовали жители Бурятии вечером 23 августа

Сила толчков составила 3−4 балла.
Источник: Комсомольская правда

В Бурятии вновь произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали специалисты вечером 23 августа 2024 года.

Землетрясение в Бурятии 23 августа 2024 года

— Немного потрясло Северомуйск. Интенсивность составила 3−4 балла, — рассказали в оперативном канале о сейсмической активности в Байкальском регионе.

Местные жители могли почувствовать, что качаются люстры. Максимум, могли упасть книги с полок. Как правило, серьезных разрушений при такой интенсивности нет.

Напомним, ранее КП-Иркутск рассказывала, что прошлое землетрясение зафиксировали также в Бурятии на территории Муйского района ночью 20 августа. Толчки ощущались в населенном пункте Северомуйск, до трех баллов. Тогда, к счастью, тоже никто не пострадал.