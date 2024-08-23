Глава Суровикинского района: ИК-19 находится в отдалении от жилых домов

Исправительная колония расположена далеко от жилых домов Суровикино.
«Правоохранительными структурами приняты все меры для локализации места происшествия, дорога к колонии перекрыта, — отметил глава района. — Все службы, организации, системы жизнеобеспечения населения Суровикинского района работают в штатном режиме».
В городе не ограничивали движение, водители могут проехать по всем дорогам. Жизни и здоровью местных жителей ничего не угрожает.
Напомним, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил, что угрозы гражданскому населению нет. В регионе создан оперативный штаб, который координирует работу по освобождению заложников.
Президент Владимир Путин начал заседание Совета безопасности с ЧП в Волгоградской области. Глава государства попросил руководителей силовых ведомств сообщить ему о том, какие меры предпринимаются для освобождения заложников и нормализации ситуации в исправительном учреждении.