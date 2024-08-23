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На ЗАЭС вернули в работу резервную линию энергоснабжения

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости. Резервная высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная-1» на Запорожской АЭС введена в работу, сообщает пресс-служба атомной станции в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в пятницу сообщалось, что на Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», радиационный фон не превышает естественных фоновых природных значений. Собственные нужды АЭС запитаны от основной линии 750кВ «Днепровская». Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. В комментарии РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина уточнила, что высоковольтная линия отключена украинской стороной, точные причины неизвестны.

«На Запорожской АЭС в 15.30 введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ “Ферросплавная-1”», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, энергоснабжение ЗАЭС обеспечено на данный момент за счет линии 750 кВ «Днепровская» и линии 330 кВ «Феросплавная-1».

энергетика