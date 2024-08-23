На ЗАЭС вернули в работу резервную линию энергоснабжения

Ранее в пятницу сообщалось, что на Запорожской АЭС действием автоматики отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», радиационный фон не превышает естественных фоновых природных значений. Собственные нужды АЭС запитаны от основной линии 750кВ «Днепровская». Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. В комментарии РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина уточнила, что высоковольтная линия отключена украинской стороной, точные причины неизвестны.
«На Запорожской АЭС в 15.30 введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ “Ферросплавная-1”», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, энергоснабжение ЗАЭС обеспечено на данный момент за счет линии 750 кВ «Днепровская» и линии 330 кВ «Феросплавная-1».