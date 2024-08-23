45-летняя женщина погибла при опрокидывании машины в Черемховском районе

На автодороге «Западный подъезд к городу Черемхово» вблизи села Новогромово Черемховского района произошла страшная авария. Случилась она 23 августа днем. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции по Иркутской области.
По предварительной информации, 59-летний водитель машины «УАЗ» не смог справиться с управлением и съехал с трассы. После чего машины опрокинулась.
— В дорожно-транспортном происшествии от полученных травм погибла 45-летняя женщина-пассажир, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причины ДТП.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что16-летний водитель мопеда «Орион» попал в аварию в Зиминском районе. Случилось это около двух ночи 23 августа в селе Кимильтей. Юношу доставили в больницу, а его средство передвижения отправили на специализированную стоянку.