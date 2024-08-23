45-летняя женщина погибла при опрокидывании машины в Черемховском районе

Ранее КП-Иркутск сообщала, что16-летний водитель мопеда «Орион» попал в аварию в Зиминском районе. Случилось это около двух ночи 23 августа в селе Кимильтей. Юношу доставили в больницу, а его средство передвижения отправили на специализированную стоянку.