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45-летняя женщина погибла при опрокидывании машины в Черемховском районе

59-летний водитель не справился с управлением.

Источник: Комсомольская правда

На автодороге «Западный подъезд к городу Черемхово» вблизи села Новогромово Черемховского района произошла страшная авария. Случилась она 23 августа днем. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции по Иркутской области.

По предварительной информации, 59-летний водитель машины «УАЗ» не смог справиться с управлением и съехал с трассы. После чего машины опрокинулась.

— В дорожно-транспортном происшествии от полученных травм погибла 45-летняя женщина-пассажир, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причины ДТП.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что16-летний водитель мопеда «Орион» попал в аварию в Зиминском районе. Случилось это около двух ночи 23 августа в селе Кимильтей. Юношу доставили в больницу, а его средство передвижения отправили на специализированную стоянку.