Двое из пострадавших в ИК-19 под Волгоградом находятся в тяжелом состоянии

Напомним, что захват колонии № 19 в городе Суровикино Волгоградской области произошёл во время заседания дисциплинарной комиссии. Заложников взяли четверо заключенных. По некоторым данным, преступники подтвердили причастность к ИГИЛ (террористическая организация, признана запрещенной). Всего террористы ранили пятерых: четверых сотрудников колонии (среди них — начальник Андрей Девятов) и заключённого. Также сообщается о двух убитых. Возбуждены уголовные дела.