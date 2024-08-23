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Двое из пострадавших в ИК-19 под Волгоградом находятся в тяжелом состоянии

В центральную районную больницу Суровикинского района Волгоградской области поступило четыре работника УФСИН, которые пострадали во время захвата заложников в ИК-19. Об этом сообщил председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев.

По его словам, два человека находятся в тяжёлом состоянии, два — в средней степени тяжести. Он отметил, что сейчас им проводят операции.

Напомним, что захват колонии № 19 в городе Суровикино Волгоградской области произошёл во время заседания дисциплинарной комиссии. Заложников взяли четверо заключенных. По некоторым данным, преступники подтвердили причастность к ИГИЛ (террористическая организация, признана запрещенной). Всего террористы ранили пятерых: четверых сотрудников колонии (среди них — начальник Андрей Девятов) и заключённого. Также сообщается о двух убитых. Возбуждены уголовные дела.