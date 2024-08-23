Захватившие заложников заключенные ИК-19 сидели за наркотики и убийство

По этим данным, двое граждан Таджикистана, Назирчон Тошов и Наврузи Рустамчон, а также гражданин Узбекистана Рамзиндин Тошев отбывали срок за торговлю наркотиками. Тошев в 2023 был осужден Волжским районным судом Волгограда на восемь лет колонии. Тошов в 2022 году был приговорен Городищенским районным судом Волгограда к 8,5 года колонии строгого режима. Наврузи Рустамчон отбывал семилетний срок за аналогичное преступление.
Еще один участник захвата — гражданина Узбекистана Темур Хусинов — во время драки забил до смерти человека. В ноябре 2024 года у Хусинова истекал срок заключения.
Сегодня днем эти заключенные захватили заложников на территории исправительной колонии № 19 в Волгоградской области. При этом один сотрудник ФСИН погиб, еще четверо находятся в больнице. Захват произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. Сейчас идет операция по освобождению заложников.