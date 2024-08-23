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Челябинские медики спасли двух вожатых детского лагеря, которых покусала гадюка

Челябинские медики спасли двух вожатых детского лагеря, которых покусала гадюка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

Все произошло на территории поселка Каштака (Металлургический район).

Отгоняя гадюку от детей, двое вожатых получили травмы. На скорой помощи их доставили в городскую клиническую больницу № 6.

«Змея укусила молодых людей в кисти, пальцы, после чего появилось резкое жжение. Состояние было ближе к тяжелому: был сильный болевой синдром в месте укуса, нарастал отек с распространением на предплечье и плечо. Уже здесь, в реанимации, проводились противошоковые мероприятия — введение противогадючной сыворотки», — рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии № 1 Андрей Ильиных.

По словам специалиста, яд гадюки вызывает анафилактическую реакцию. Большое значение имеет доза и место укуса.

«Если вакцину не ввести вовремя или сделать это неправильно, развиваются осложнения. К счастью, пациенты молодые, здоровые люди, без каких-то сопутствующих заболеваний. После симптоматической и гормональной терапии в течение суток отек начал спадать, болевой синдром уменьшился, тошнота, головокружение и слабость были купированы», — отметил врач.

Благодаря слаженной работе медиков жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает.

несчастный случай