Челябинские медики спасли двух вожатых детского лагеря, которых покусала гадюка

«Змея укусила молодых людей в кисти, пальцы, после чего появилось резкое жжение. Состояние было ближе к тяжелому: был сильный болевой синдром в месте укуса, нарастал отек с распространением на предплечье и плечо. Уже здесь, в реанимации, проводились противошоковые мероприятия — введение противогадючной сыворотки», — рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии № 1 Андрей Ильиных.