Челябинские медики спасли двух вожатых детского лагеря, которых покусала гадюка

Все произошло на территории поселка Каштака (Металлургический район).
Отгоняя гадюку от детей, двое вожатых получили травмы. На скорой помощи их доставили в городскую клиническую больницу № 6.
«Змея укусила молодых людей в кисти, пальцы, после чего появилось резкое жжение. Состояние было ближе к тяжелому: был сильный болевой синдром в месте укуса, нарастал отек с распространением на предплечье и плечо. Уже здесь, в реанимации, проводились противошоковые мероприятия — введение противогадючной сыворотки», — рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии № 1 Андрей Ильиных.
По словам специалиста, яд гадюки вызывает анафилактическую реакцию. Большое значение имеет доза и место укуса.
«Если вакцину не ввести вовремя или сделать это неправильно, развиваются осложнения. К счастью, пациенты молодые, здоровые люди, без каких-то сопутствующих заболеваний. После симптоматической и гормональной терапии в течение суток отек начал спадать, болевой синдром уменьшился, тошнота, головокружение и слабость были купированы», — отметил врач.
Благодаря слаженной работе медиков жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает.