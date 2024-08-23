За сутки на омских дорогах сбили двух велосипедистов

В Госавтоинспекции по Омской области подвели итоги минувших суток. Вчера, 22 августа, на омских дорогах в ДТП попали сразу двое велосипедистов.
Первое произошло в Исилькуле. 29-летняя женщина за рулем «Мазды» сбила на улице Октябрьской 9-летнего мальчика-велосипедиста. Он неожиданно выехал на дорогу.
Второе ДТП случилось через пять часов в Омске, на улице Волгоградской. Водитель «Мазды Титан» сбил велосипедиста, двигающегося по краю дороги в попутном направлении. 73-летний мужчина скончался на месте происшествия.
По данным фактам Госавтоинспекция проводит проверку.