Главе СК доложат по делу о захвате заложников в ИК-19 Волгоградской области

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить по делу о захвате заложников в ИК-19 Волгоградской области, сообщается в Telegram-канале информационного центра СК России.
Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие, проводятся мероприятия по освобождению заложников. СК возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительного учреждения. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Волгоградской области Василия Ивановича Семенова оперативный доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что исполнение поручения и ход расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.