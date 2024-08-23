Муфтий Волгоградской области высказался против переговоров с преступниками

Муфтий центрального Духовного управления мусульман Волгоградской области Бата Кифах Мохамад считает, что нельзя вести переговоры с захватившими заложников в колонии.
К преступникам необходимо принимать самые суровые меры. Об этом «Волгоградской правде.ру» рассказали в пресс-службе волгоградского муфтията, добавив, что Бата Кифах Мохамад находится на постоянной связи с властями и готов оказать любую помощь.
Напомним, что в ИК № 19 в городе Суровикино Волгоградской области 23 августа заключенные захватили сотрудников исправительного учреждения. Известно о нескольких пострадавших.