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Муфтий Волгоградской области высказался против переговоров с преступниками

В волгоградском муфтияте не подтвердили информацию о том, что ИК-19 направили муллу для переговоров с бунтовщиками.

Муфтий центрального Духовного управления мусульман Волгоградской области Бата Кифах Мохамад считает, что нельзя вести переговоры с захватившими заложников в колонии.

К преступникам необходимо принимать самые суровые меры. Об этом «Волгоградской правде.ру» рассказали в пресс-службе волгоградского муфтията, добавив, что Бата Кифах Мохамад находится на постоянной связи с властями и готов оказать любую помощь.

Напомним, что в ИК № 19 в городе Суровикино Волгоградской области 23 августа заключенные захватили сотрудников исправительного учреждения. Известно о нескольких пострадавших.