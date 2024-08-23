Супруга бывшего заключенного рассказала об условиях содержания в ИК-19

«По условиям обычный строгий режим. Причем для впервые осужденных. Сотрудники адекватные, и на КПП, и на досмотре… Пять лет назад были осужденные за преступления на религиозной почве. Но их по пальцам пересчитать, около пяти человек на всю колонию», — сказала женщина.