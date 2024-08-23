Ландшафтный пожар под ж/д станцией Каратаево в Ростове потушили

В Ростовской области потушили ландшафтный пожар, полыхавший со вчерашнего дня. Об этом днем 23 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по донскому региону.
— В Азовском районе огонь локализовали в 12:25 на площади 0,7 га (ред.: 7000 кв. метров). Все потушили в 14:46, — проинформировали в экстренном ведомстве.
Напомним, изначально вчера сообщалось о ландшафтном возгорании в районе хутора Дугино Азовского района. Немного позже поступила информация, что в поле между СНТ «Рыбник» и ж/д станцией Каратаево по фронту горит 1500 метров сухой растительности.
Судя по карте, по прямой между станцией Каратаево и хутором Дугино находятся поля.