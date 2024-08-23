Ландшафтный пожар под ж/д станцией Каратаево в Ростове потушили

Напомним, изначально вчера сообщалось о ландшафтном возгорании в районе хутора Дугино Азовского района. Немного позже поступила информация, что в поле между СНТ «Рыбник» и ж/д станцией Каратаево по фронту горит 1500 метров сухой растительности.