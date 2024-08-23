Люди бегут из домов? Пожар на нефтебазе в Пролетарске тушат уже почти неделю

По официальным данным, угрозы распространения огня на жилые дома нет. Местная администрация заявила, что на территории Пролетарска содержание вредных веществ в воздухе не превышает норму. Власти считают, что нет необходимости в эвакуации жителей. Тем не менее, местные жители переживают, боятся, что огонь дойдет до их домов. Жалуются пролетарцы и на качество воздуха, беспокоятся за детей, которым тяжело дышать. В СМИ также появились сообщения о том, что люди самостоятельно покидают город. Однако эту информацию опроверг мэр Пролетарска Максим Толпинский. Он заявил, что ситуация в городе стабильная.