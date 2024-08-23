Люди бегут из домов? Пожар на нефтебазе в Пролетарске тушат уже почти неделю

В Ростовской области продолжают тушить пожар на нефтебазе в Пролетарске. Число пострадавших увеличилось до 47. Местные жители жалуются на сильный запах гари. В сети сообщают, что люди якобы покидают город. Также появилась информация о том, что 23 августа на нефтебазу была совершена повторная атака ВСУ.
Что на самом деле сейчас происходит на месте ЧП— в материале rostov.aif.ru.
Горячая борьба.
Страшный пожар в Пролетарске случился рано утром 18 августа. Загорелись резервуары с дизтопливом после падения на эту базу обломков сразу трёх сбитых БПЛА. По словам главы администрации Пролетарского района Валерия Горнич, беспилотники были большие, самолётного типа. Возгорание возникло одновременно в трёх разных местах. Пожар в скором времени достиг площади 10 тыс. квадратных метров…
На место ЧП были отправлены более 500 спасателей. Тушение пожара в Пролетарске продолжается и сегодня, 23 августа. Вот уже шесть дней огнеборцы работают в наитяжелейших условиях. По последним данным, при борьбе с огнём пострадали уже 47 человек. Все — пожарные.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что стационарную помощь в больницах Ростова и Санкт-Петербурга продолжают получать 13 пострадавших. По данным ТАСС, ещё два человека лежат в больницах Пролетарского района. Остальным оказана амбулаторная помощь. По словам губернатора, для пожарных развернут пункт временного размещения (ПВР), чтобы люди могли передохнуть и работать посменно. Сообщается, что спасатели в полном объёме обеспечены горячим питанием. Районная администрация организовала подвоз воды. На месте ЧП постоянно дежурят медики.
Кроме того, неравнодушные местные жители тоже оказывают помощь огнеборцам.
«Бесперебойное водоснабжение обеспечивают два пожарных поезда. Для того, чтобы предотвратить возникновение ландшафтного пожара, вокруг промплощадки созданы дополнительные минерализованные полосы», — прокомментировал Голубев.
На сегодня, по данным ТАСС, на нефтебазе удалось потушили шесть резервуаров. Но сколько там всего резервуаров — не сообщается.
Помочь с ЧП пытаются и священники. Они молятся за тушение пожара и о здравии спасателей, которые пострадали.
«По благословению владыки Антония протоиерей Дмитрий и иерей Виктор Федоровы совершили молебное пение», — сообщили в ТГ-канале «Волгодонская епархия — Святое».
«Угрозы нет».
По официальным данным, угрозы распространения огня на жилые дома нет. Местная администрация заявила, что на территории Пролетарска содержание вредных веществ в воздухе не превышает норму. Власти считают, что нет необходимости в эвакуации жителей. Тем не менее, местные жители переживают, боятся, что огонь дойдет до их домов. Жалуются пролетарцы и на качество воздуха, беспокоятся за детей, которым тяжело дышать. В СМИ также появились сообщения о том, что люди самостоятельно покидают город. Однако эту информацию опроверг мэр Пролетарска Максим Толпинский. Он заявил, что ситуация в городе стабильная.
«С воскресенья с прошлого мы живем в несколько новых реальностях. Живем с учетом того, что буквально на окраине нашего города горит топливохранилище. Что хотелось бы отметить: вопреки каким-то слухам, что бегут люди из города, никто никуда не бежит», — подчеркнул Толпинский в видеообращении к горожанам.
Кстати, из-за пожара в Пролетарске активист из Ростова Евгений Федяев обратился в прокуратуру Ростовской области и главе СКР Александру Бастрыкину.
Он просит дать правовую оценку действиям донских чиновников в ситуации с возгоранием нефтебазы. Общественника смущает тот факт, что на сайте областного правительства нет официальной информации о замерах воздуха, о возможных негативных последствиях для здоровья, а также о количестве выброшенных в атмосферу вредных веществ.
Кроме того, по словам Федяева, местные жители страдают от сильного запаха гари. Но информации о том, что им делать в данной ситуации, тоже нет.
«Следком обязан провести проверку соблюдения законодательства о защите населения и территорий», — пишет активист.
Снова прилетело?
Также появилось сообщаение о новой атаке ВСУ на нефтебазу в Пролетарске. По данным Telegram-канала SHOT, новый прилёт БПЛА был совершен 23 августа около 5.00.
«Предположительно, ВСУ добиваются того, чтобы пламя перекинулось на цистерны с керосином, что может сильно увеличить площадь пожара», — пишет канал.
Однако власти Ростовской области эту информацию официально не подтвердили.
В Пролетарске сейчас действует режим ЧС.