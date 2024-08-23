Стали известны подробности о предполагаемых захватчиках заложников в ИК-19

Согласно материалам Волжского городского суда Волгоградской области, Рамзидин Тошев вместе с товарищем «в составе организованной группы в г. Волжском пытались сбыть наркотическое средства, с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, в крупном размере». За аналогичное преступление осужден и Низирчон Тошов — его дело рассматривал Городищенский районный суд Волгоградской области. Рустамчон Наврузи отправился в колонию за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере — по решению Дзержинского районного суда Волгограда.