Стали известны подробности о предполагаемых захватчиках заложников в ИК-19

Ранее ряд Telegram-каналов опубликовал ориентировки на предполагаемых преступников. Это Рамзидин Тошев 1995 года рождения, Низирчон Тошов 1996 года рождения, Рустамчон Наврузи 2001 года рождения и Темур Хусинов 1995 года рождения. Люди из ориентировок — уроженцы Узбекистана и Таджикистана.
Согласно материалам Волжского городского суда Волгоградской области, Рамзидин Тошев вместе с товарищем «в составе организованной группы в г. Волжском пытались сбыть наркотическое средства, с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, в крупном размере». За аналогичное преступление осужден и Низирчон Тошов — его дело рассматривал Городищенский районный суд Волгоградской области. Рустамчон Наврузи отправился в колонию за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере — по решению Дзержинского районного суда Волгограда.
Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие, проводятся мероприятия по освобождению заложников. СК возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительного учреждения. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб.