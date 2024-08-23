В Волгоградской области прошел штурм захваченной террористами колонии

В Волгоградской области силовики начали штурм колонии, захваченной радикалами-террористами. Напомним, ИК-19 в Суровикино Волгоградской области захватили четверо человек после обеденного перерыва. Они были вооружены ножами, молотками и бутылками, говорили, что смастерили самодельное взрывное устройство, угрожали подорвать всех. В заложниках держали сотрудников колонии. Тяжело раненных отпустили — в их числе оказался и начальник колонии, который попал в реанимацию с многочисленными травмами головы.