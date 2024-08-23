В Волгоградской области прошел штурм захваченной террористами колонии

В Волгоградской области силовики начали штурм колонии, захваченной радикалами-террористами. Напомним, ИК-19 в Суровикино Волгоградской области захватили четверо человек после обеденного перерыва. Они были вооружены ножами, молотками и бутылками, говорили, что смастерили самодельное взрывное устройство, угрожали подорвать всех. В заложниках держали сотрудников колонии. Тяжело раненных отпустили — в их числе оказался и начальник колонии, который попал в реанимацию с многочисленными травмами головы.
Террористы торговались с силовиками, меняя требования, говорили что мстят за других радикалов. Присылали видео, на которых мучали заложников, в том числе, пытаясь снять скальп.
Сейчас силовики пошли на штурм: ранее террористов заблокировали в отдельно стоящем здании. По предварительным данным, ранены трое захватчиков, привести СВУ в действие им не удалось. Уже освобождены несколько заложников. Продолжаем следить за событиями. Последние данные: штурм продлился полчаса. Ранены трое захватчиков.