Всех захватчиков волгоградской колонии ликвидировали в ходе штурма

Днем 23 августа в исправительной колонии № 19 в городе Суровикино Волгоградской области взяли в заложники нескольких сотрудников тюрьмы. Это произошло во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, напавшие заявили о своей принадлежности к «Исламскому государству» (организация признана террористической и запрещена в России).