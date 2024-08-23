В Каслинском районе ураган снес крыши домов и заборы

Администрация Каслинского района в Челябинской области подсчитывает ущерб от урагана, который прошел ночью в селе Огневское. Сильный ветер снес крыши нескольких домов, досталось дворовым и садовым постройкам.
— Социальные объекты не пострадали, ведутся работы по восстановлению электроснабжения, — уточнили в пресс-службе администрации Каслинского района.
Власти пообещали оказать помощь собственникам пострадавших от урагана домов. Ситуация находится на контроле у главы Каслинского района Игоря Колышева и главы Огневского сельского поселения Дмитрия Дорогина.