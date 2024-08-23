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В Каслинском районе ураган снес крыши домов и заборы

На Южном Урале подсчитывают ущерб от прошедшего урагана.

Источник: Администрация Каслинского района

Администрация Каслинского района в Челябинской области подсчитывает ущерб от урагана, который прошел ночью в селе Огневское. Сильный ветер снес крыши нескольких домов, досталось дворовым и садовым постройкам.

— Социальные объекты не пострадали, ведутся работы по восстановлению электроснабжения, — уточнили в пресс-службе администрации Каслинского района.

Власти пообещали оказать помощь собственникам пострадавших от урагана домов. Ситуация находится на контроле у главы Каслинского района Игоря Колышева и главы Огневского сельского поселения Дмитрия Дорогина.