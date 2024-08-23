В Татарстане присяжные оправдали обвиняемого в двух убийствах

В 2017 году Закиева объявили в розыск, задержать его удалось лишь в 2023 году. В мае 2024 года дело по обоим убийствам оказалось в суде, фигурант изъявил желание провести суд с присяжными. В итоге по решению присяжных Закиева оправдали и освободили. А окончательное решение по делу примут в сентябре.