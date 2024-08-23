Председатель облздрава рассказал о состоянии пострадавших сотрудников колонии

По словам председателя регионального комитета здравоохранения Анатолия Себелева, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще два человека — в состоянии средней степени тяжести. Врачи проводят операции в Суровикинской ЦРБ.
Также глава облздрава отметил, что медслужба Суровикинского района усилена 2 хирургическими бригадами из Волгограда, 1 бригадой из Калачевской ЦРБ и 3 бригадами скорой помощи и вертолетом для эвакуации пациентов в областную столицу. В больнице достаточно медикаментов, перевязочного материала и крови.
Напомним, что 23 августа в ИК № 19 в Суровикино заключенные захватили сотрудников исправительного учреждения.