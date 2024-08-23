Председатель облздрава рассказал о состоянии пострадавших сотрудников колонии

Также глава облздрава отметил, что медслужба Суровикинского района усилена 2 хирургическими бригадами из Волгограда, 1 бригадой из Калачевской ЦРБ и 3 бригадами скорой помощи и вертолетом для эвакуации пациентов в областную столицу. В больнице достаточно медикаментов, перевязочного материала и крови.