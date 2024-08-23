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Председатель облздрава рассказал о состоянии пострадавших сотрудников колонии

В ЦРБ Суровикинского района после захвата заложников в ИК-19 поступили четыре сотрудника УФСИН.

По словам председателя регионального комитета здравоохранения Анатолия Себелева, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще два человека — в состоянии средней степени тяжести. Врачи проводят операции в Суровикинской ЦРБ.

Также глава облздрава отметил, что медслужба Суровикинского района усилена 2 хирургическими бригадами из Волгограда, 1 бригадой из Калачевской ЦРБ и 3 бригадами скорой помощи и вертолетом для эвакуации пациентов в областную столицу. В больнице достаточно медикаментов, перевязочного материала и крови.

Напомним, что 23 августа в ИК № 19 в Суровикино заключенные захватили сотрудников исправительного учреждения.