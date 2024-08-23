Спецназ освободил заложников в колонии в Волгоградской области

«Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии», — уточнили в ведомстве.
Заложников освободили.
Сегодня заключенные колонии № 19 в Суровикино в Волгоградской области захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии. Предварительно, погиб минимум один человек.
Четверо сотрудников УФСИН получили ранения, их госпитализировали в суровикинскую ЦРБ. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще двое — средней степени тяжести. Пострадавших оперируют.
Несколько Telegram-каналов опубликовали ориентировки на предполагаемых преступников. Это Рамзидин Тошев 1995 года рождения, Низирчон Тошов 1996 года, Рустамчон Наврузи 2001 года и Темур Хусинов 1995 года. Все они — уроженцы Узбекистана и Таджикистана. Согласно материалам судов, трое из четырех злоумышленников (Тошев, Тошов и Наврузи) отбывали наказание по статьям о сбыте наркотиков. Хусинов оказался в колонии за избиение до смерти во время уличной драки.
СК возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительных учреждений.