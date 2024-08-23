Спецназ освободил заложников в колонии в Волгоградской области

Несколько Telegram-каналов опубликовали ориентировки на предполагаемых преступников. Это Рамзидин Тошев 1995 года рождения, Низирчон Тошов 1996 года, Рустамчон Наврузи 2001 года и Темур Хусинов 1995 года. Все они — уроженцы Узбекистана и Таджикистана. Согласно материалам судов, трое из четырех злоумышленников (Тошев, Тошов и Наврузи) отбывали наказание по статьям о сбыте наркотиков. Хусинов оказался в колонии за избиение до смерти во время уличной драки.