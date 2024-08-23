Росгвардия показала кадры работы спецназа в волгоградской колонии

Ранее в пресс-службе Росгвардии сообщили РИА Новости, что снайперы нейтрализовали четырех заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии в Волгоградской области.
На видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, видно, что возле исправительной колонии стоит большое количество микроавтобусов, вероятно, принадлежащих силовикам, но без опознавательных знаков. Спецназ, работающий на задании, находился в полном обмундировании и с оружием. Кроме того, на видео возле исправительной колонии можно заметить два автомобиля скорой помощи.
В пятницу ФСИН России сообщила, что заключенные колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие, проводятся мероприятия по освобождению заложников. СК возбудил уголовное дело. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб.
Лимит наполнения колонии, расположенной в городе Суровикино, составляет, по данным сайта регионального ГУФСИН, 1229 человек.