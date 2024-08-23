Росгвардия показала кадры работы спецназа в волгоградской колонии

На видео, которое есть в распоряжении РИА Новости, видно, что возле исправительной колонии стоит большое количество микроавтобусов, вероятно, принадлежащих силовикам, но без опознавательных знаков. Спецназ, работающий на задании, находился в полном обмундировании и с оружием. Кроме того, на видео возле исправительной колонии можно заметить два автомобиля скорой помощи.