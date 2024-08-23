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Поврежденный беспилотником дом в Приморско-Ахтарске восстановят до октября

До конца сентября подрядчик обещает завершить ремонтные работы в многоквартирном доме в Приморско-Ахтарске, который был поврежден при атаке беспилотником.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, сейчас в многоэтажке завершают демонтаж железобетонных конструкций и прочистку вентиляционных каналов.

Власти уточняют, что на объект уже завезли необходимые строительные материалы — кирпич, песок и цемент для кладки стен и разрушенных вентканалов. 26 августа субподрядная организация начнет устанавливать стеклопакеты на окна, рамы которых не пострадали при атаке. В конце августа рабочие приступят к установке остальных оконных блоков.

Многоквартирный дом по улице Азовской, 5 был поврежден в результате атаки Приморско-Ахтарска беспилотниками в ночь на 5 июля. Тогда над городом сбили несколько дронов. В результате атаки пострадали шесть жителей города, включая двоих детей. Их госпитализировали с различными травмами. Позже в СМИ появилась информация, что в больнице от осколочных ранений скончалась шестилетняя девочка.