Поврежденный беспилотником дом в Приморско-Ахтарске восстановят до октября

Многоквартирный дом по улице Азовской, 5 был поврежден в результате атаки Приморско-Ахтарска беспилотниками в ночь на 5 июля. Тогда над городом сбили несколько дронов. В результате атаки пострадали шесть жителей города, включая двоих детей. Их госпитализировали с различными травмами. Позже в СМИ появилась информация, что в больнице от осколочных ранений скончалась шестилетняя девочка.