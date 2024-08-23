Погиб под Курском: в Крыму простились с участником СВО

«В Бахчисарае, на Аллее славы, состоялась церемония прощания с храбрым воином — Самсоновым Сергеем Васильевичем», — говорится в Telegram-сообщении администрации.
10 октября погибшему должно было исполниться 42 года, — сообщили в администрации. Родился и вырос он в Бахчисарае. Работал строителем. В июне прошлого года Сергей Самсонов подписал контракт на прохождение военной службы.
«До последнего оставаясь верным присяге, наш земляк Сергей Самсонов, погиб 13 августа 2024 года в селе Сафроновка Курской области, выполняя боевое задание», — сообщили в администрации.
В специальной военной операции он участвовал в составе 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты ЧФ РФ.