Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погиб под Курском: в Крыму простились с участником СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. В Бахчисарае простились с героем спецоперации Сергеем Самсоновым, который погиб на Курском направлении. Об этом сообщили в местной администрации.

«В Бахчисарае, на Аллее славы, состоялась церемония прощания с храбрым воином — Самсоновым Сергеем Васильевичем», — говорится в Telegram-сообщении администрации.

10 октября погибшему должно было исполниться 42 года, — сообщили в администрации. Родился и вырос он в Бахчисарае. Работал строителем. В июне прошлого года Сергей Самсонов подписал контракт на прохождение военной службы.

«До последнего оставаясь верным присяге, наш земляк Сергей Самсонов, погиб 13 августа 2024 года в селе Сафроновка Курской области, выполняя боевое задание», — сообщили в администрации.

В специальной военной операции он участвовал в составе 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты ЧФ РФ.