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Блок № 1 Ростовской АЭС отключили из-за дефекта на турбине

В Ростовской области энергоблок АЭС временно отключили из-за дефекта на турбине.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 23 августа, в Ростовской области отключили от сети энергоблок № 1 Ростовской АЭС. Причина — «дефект оборудования отбора пара турбины». Эта информация опубликована в телеграм-канале компании «Росэнергоатом».

— В 15:34 блок № 1 был отключен от сети оперативным персоналом. После устранения неисправности объект подготовят к включению в сеть и выведут на номинальную мощность, — говорится в сообщении.

По данным системного оператора юга, по состоянию на 16:50, было восстановлено электроснабжение после краткосрочного перебоя. При этом подчеркивается, что «нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет».

Сейчас на Ростовской АЭС работают третий и четвертый энергоблоки. Блок № 2 с 24 августа был выведен в плановый ремонт.

— Радиационный фон на станции и прилегающих к ней территориях не изменялся, и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, не превышает естественных значений, — подчеркивают в компании «Росэнергоатом».

Напомним, ранее власти Новочеркасска опровергли планы по строительству новой АЭС на территории города.

энергетика