Раненого начальника ИК-19 отправили в больницу на вертолете

Ранее ФСИН России сообщала, что заключенные колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. СК возбудил уголовное дело. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб. Позднее в пресс-службе Росгвардии сообщили РИА Новости, что снайперы Росгвардии по Волгоградской области нейтрализовали четырех заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники освобождены.