Раненого начальника ИК-19 отправили в больницу на вертолете

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Начальник колонии ИК-19 Андрей Девятов, который был ранен в ходе захвата заложников, жив и отправлен на вертолете в больницу Волгограда, сообщил РИА Новости представитель административного корпуса Суровикинской центральной районной больницы.
«Мы отправили его на вертолете в Волгоград… Он жив», — сказал представитель Суровикинской ЦРБ.
Ранее ФСИН России сообщала, что заключенные колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. СК возбудил уголовное дело. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН. По предварительным данным СУСК, минимум один человек погиб. Позднее в пресс-службе Росгвардии сообщили РИА Новости, что снайперы Росгвардии по Волгоградской области нейтрализовали четырех заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники освобождены.