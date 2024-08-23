ВС предложил снимать уголовную ответственность с проходящих военную службу

«Законопроектом предлагается дополнить положения статьи 781 Уголовного кодекса Российской Федерации, установив возможность освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по уголовным делам в отношении обвиняемых (подсудимых), призванных на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации либо заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.
Инициативой также предусматривается освобождение от уголовной ответственности для мобилизованных, для проходящих службу в период военного положения или в военное время.
Кроме того, предлагается распространить аналогичный правовой механизм на осужденных, в отношении которых приговор был оглашен, однако не вступил в законную силу, в том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу.