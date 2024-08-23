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ВС предложил снимать уголовную ответственность с проходящих военную службу

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Верховный Суд внес в Госдуму законопроект об освобождении от уголовной ответственности обвиняемых, проходящих военную службу, документ доступен в думской электронной базе.

Источник: © РИА Новости

«Законопроектом предлагается дополнить положения статьи 781 Уголовного кодекса Российской Федерации, установив возможность освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по уголовным делам в отношении обвиняемых (подсудимых), призванных на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации либо заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

Инициативой также предусматривается освобождение от уголовной ответственности для мобилизованных, для проходящих службу в период военного положения или в военное время.

Кроме того, предлагается распространить аналогичный правовой механизм на осужденных, в отношении которых приговор был оглашен, однако не вступил в законную силу, в том числе на стадии апелляционного производства по уголовному делу.

Госдума
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