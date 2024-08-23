В Пролетарске 40 человек тушат крупный пожар, огонь перекинулся на жилые дома

Напомним, в этом же населенном пункте пожарные шестой день борются с пламенем на складах с топливом. Возгорание произошло рано утром 18 августа во время атаки БПЛА. В тушении участвуют десятки пожарных расчетов, для специалистов даже развернули пункт временного размещения. Была задействована авиация, но пока информации о локализации не поступало. К 20 августа площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров. Также на сегодня известно о 47 пожарных, которые пострадали во время работы на этом объекте. Несколько пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены по линии санавиации в медучреждения Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.