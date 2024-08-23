В Пролетарске 40 человек тушат крупный пожар, огонь перекинулся на жилые дома

В городе Пролетарске Ростовской области произошел еще один пожар. ЧП случилось вечером 23 августа в переулке Колпакова.
По информации ГУ МЧС региона, на место направили 40 человек, задействованы 12 автоцистерн. Судя по кадрам в соцстеях с места происшествия, пламя охватило десятки квадратных метров травы, затем перебросилось на жилые дома. Огнем охвачены два жилых дома и один строящийся. Ветер продолжает разносить огонь по сухой растительности.
В 21.04 ситуацию прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев.
— Дежурные подразделения спасателей тушат в Пролетарске еще одно возгорание, которое произошло из-за ландшафтного пожара. Из-за горения камыша и сильного ветра загорелось несколько жилых строений, — написал в своем официальном телеграм-канале глава региона. — По предварительным данным, огонь распространился на три домовладения. Привлечены необходимые силы и средства. Это возгорание не связано с тем, которое ликвидируют в Пролетарском районе, очаги находятся друг от друга на расстоянии в 5 километров.
Напомним, в этом же населенном пункте пожарные шестой день борются с пламенем на складах с топливом. Возгорание произошло рано утром 18 августа во время атаки БПЛА. В тушении участвуют десятки пожарных расчетов, для специалистов даже развернули пункт временного размещения. Была задействована авиация, но пока информации о локализации не поступало. К 20 августа площадь возгорания достигла 10 тысяч квадратных метров. Также на сегодня известно о 47 пожарных, которые пострадали во время работы на этом объекте. Несколько пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены по линии санавиации в медучреждения Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.