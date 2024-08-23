В МЧС Ростовской области прокомментировали возгорание жилых домов в Пролетарске

Пожар в Пролетарске распространился на жилые дома. Речь идет о ландшафтном возгорании, которое возникло в городе сегодня. На месте находится начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов, который оперативно прокомментировал ситуацию.
— В 19.30 на пульт пожарной охраны города Пролетарск Ростовской области поступила информация о загорании камыша вдоль балки. В связи с сильным ветром огонь перекинулся на улицу Колпакова, — рассказал руководитель регионального управления экстренного ведомства.
По словам Сергея Филиппова, площадь распространения огня еще уточняется. В его тушении задействованы 37 человек личного состава и 12 единиц спецтехники.
— Пожару присвоен повышенный ранг сложности номер три.
Также спикер добавил, что к месту возгорания прибывает дополнительная техника.
— Погибших, пострадавших на данный момент нет.
Напомним, ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что ландшафтный пожар и возгорание на складе топлива, который после атаки БПЛА тушат в Пролетарске уже шестой день, не связаны между собой.
— Очаги находятся друг от друга на расстоянии в 5 километров, — уточнил глава региона.