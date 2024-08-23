Тушат в условиях плотной застройки: Видео пожара в Пролетарске 23 августа 2024

Видео пожара в Пролетарске 23 августа 2024 опубликовали спасатели. На кадрах пресс-службы Главного управления МЧС по Ростовской области видна работа специалистов при возгорании жилых домов.
На кадрах видно, что пожарным приходится работать в условиях плотной застройки. Даже с территории соседних дворов направлять мощный напор воды, чтобы предотвратить распространение огня.
Напомним, о возгорании стало известно вечером в пятницу, 23 августа.
— В 19.30 на пульт пожарной охраны поступила информация о загорании камыша вдоль балки. В связи с сильным ветром огонь перекинулся на улицу Колпакова, — прокомментировал начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов.
Всего же, по информации донского экстренного ведомства, на объекте сейчас задействованы 40 пожарных и 12 единиц спецтехники.
По предварительной информации ведомства, пламя с травы перекинулось на два жилых дома и один строящийся. Сейчас на месте ЧП работают порядка 40 спасателей и свыше 20 спецмашин.