Зарезавшего девушку в Подмосковье американца задержали в Турции

В июне американского сержанта Гордона Блэка приговорили к трем годам и девяти месяцам заключения по делу о краже 10 тыс. руб. и избиении, в которых его обвинила Александра Ващук. К ней он приехал во Владивосток после окончания командировки в Южной Корее, где между Блэком и Ващук возникла романтическая связь. Спустя две недели после приезда офицера они с девушкой поссорились, после чего девушка обвинила его в краже и избиении.