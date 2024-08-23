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В Ростовской области ликвидировали открытое горение на ландшафтном пожаре

В хуторе Каратаево спасатели продолжают тушить траву на тысячи квадратных метрах.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области спасатели продолжают тушить крупный ландшафтный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Происшествие случилось вечером 23 августа в хуторе Каратаево.

По предварительной информации, трава начала полыхать около 19:30. Очевидцы, увидев столб черного дыма, сразу же вызвали спасателей. Пламя стремительно распространялось по территории — огнем было охвачено порядка тысячи квадратных метров. Ликвидировать открытое горение удалось в 22:07.

На месте ЧП работали 18 человек и пять спецмашин.