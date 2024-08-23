В Ростовской области ликвидировали открытое горение на ландшафтном пожаре

По предварительной информации, трава начала полыхать около 19:30. Очевидцы, увидев столб черного дыма, сразу же вызвали спасателей. Пламя стремительно распространялось по территории — огнем было охвачено порядка тысячи квадратных метров. Ликвидировать открытое горение удалось в 22:07.