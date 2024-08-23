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Сальдо заявил о подготовке ВСУ к нападению с Черного моря

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. ВСУ с западной техникой готовятся к нападению с Черного моря на херсонском направлении 24 августа, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Источник: AP 2023

«От представителей растущего народного сопротивления на территории Причерноморья, ненавидящих заокеанских “благодетелей” и их марионеток в Киеве, поступает достоверная информация о скоплении военной техники ВСУ, большей частью западного производства, с целью проведения наступательной операции с Черного моря на херсонском направлении», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что, по полученной информации, среди техники большое количество безэкипажных катеров, штурмовых лодок, вертолетов.

«Очевидно, враг снова попытается предпринять высадку со стороны Черного моря и Днепро-Бугского лимана на Тендровскую и Кинбурнскую косы с одной целью — поставить там флаги и показать Западу, что они якобы закрепились на территории Херсонской области», — написал он.

По словам Сальдо, координацией этого кровавого плана занимаются силы специальных операций НАТО.

«Для провокации как всегда выбрана символичная дата, на этот раз — день независимости Украины. Ради очередной медийной акции Киев готов бросить на смерть множество своих солдат, сотни, а может и тысячи, из которых гарантированно будут убиты. Российские военнослужащие готовы встретить врага во всеоружии и дать ему сокрушительный отпор», — подчеркнул губернатор.