Сальдо заявил о подготовке ВСУ к нападению с Черного моря

«Для провокации как всегда выбрана символичная дата, на этот раз — день независимости Украины. Ради очередной медийной акции Киев готов бросить на смерть множество своих солдат, сотни, а может и тысячи, из которых гарантированно будут убиты. Российские военнослужащие готовы встретить врага во всеоружии и дать ему сокрушительный отпор», — подчеркнул губернатор.