В германском Золингене произошло нападение на городском фестивале, есть погибшие

Нападение произошло примерно в 21:45 по местному времени (22:45 по московскому) на фестивале, посвященному 650-летию Золингена. По предварительной информации, нападавший действовал без разбора. Как пишет Solinger Tagblatt, один из организаторов фестиваля Филипп Мюллер сказал со сцены, что спасатели борются за жизнь девяти человек. Власти призвали людей избегать центра города.