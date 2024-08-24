Как уточнил собеседник, в Глухове по перебрасываемым в Курскую область боевикам нанесли удар двумя фугасными авиабомбами (ФАБ).
«Количество погибших пока не известно, не менее 20. Остальные под вопросом: примерно два десятка ранены, кто-то убежал и не вернулся», — сообщил Лебедев.
В селе Береза Сумской области, где расположен пункт переправки техники и временный склад боеприпасов ВСУ, был нанесен удар сразу пятью ФАБами, уточнил координатор сопротивления.
«Там проходит железнодорожная ветка, где прямо с составов в степи и кустарники снимают военную технику. Перекресток двух больших трасс и аграрная компаний, у которой на складах бандеровцы временно хранили БК. Один из ударов пришелся по складу», — рассказал он.
Кроме того, удар нанесен по ремонтному заводу военной техники в Белополье, где было 22 единицы гусеничной техники и до 30 военных.
Прилеты, по словам Лебедева, зафиксированы и в районе крупного железнодорожного узла Хутор Михайловский в Сумской области, один удар пришелся по емкости с горюче-смазочными материалами.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.