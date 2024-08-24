Подполье: по собиравшимся в Курскую область боевикам ВСУ ударили ФАБами

«Там проходит железнодорожная ветка, где прямо с составов в степи и кустарники снимают военную технику. Перекресток двух больших трасс и аграрная компаний, у которой на складах бандеровцы временно хранили БК. Один из ударов пришелся по складу», — рассказал он.