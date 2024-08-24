Что произошло в Иркутске в ночь на 24 августа 2024 года: последние новости

55-летнего вахтовика задержали в аэропорту Иркутска из-за криков о взрывчатке.
Житель Курска направлялся с вахты домой. В состоянии алкогольного опьянения и зз-за конфликта с представителем авиакомпании, он сказал, что у него в сумки находятся запрещенные предметы. Но эта информация не подтвердилась. На мужчину завели уголовное дело.
Горячей воды не будет шесть дней в Свердловском и Октябрьском округах Иркутска.
В Иркутске с 26 по 31 августа отключат горячую воду по множеству адресов. На участках будут проводить ремонтные работы на теплосетях.
Попросил друга помочь задушить. Двое жителей Братска ответят перед судом за убийство женщины.
Двое жителей Братска предстанут перед судом за убийство и поджог квартиры. Установлено, что сибирячка выпивала алкоголь вместе со своим молодым человеком и его другом. Из-за завязавшегося конфликта мужчина решил расправиться с женщиной.
45-летняя женщина погибла при опрокидывании машины в Черемховском районе.
На автодороге «Западный подъезд к городу Черемхово» вблизи села Новогромово произошла страшная авария. 59-летний водитель не смог справиться с управлениям. Машина съехала с трассы и перевернулась. В аварии погибла 45-летняя пассажирка.