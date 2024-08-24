Что произошло в Иркутске в ночь на 24 августа 2024 года: последние новости

Житель Курска направлялся с вахты домой. В состоянии алкогольного опьянения и зз-за конфликта с представителем авиакомпании, он сказал, что у него в сумки находятся запрещенные предметы. Но эта информация не подтвердилась. На мужчину завели уголовное дело.