В Воронежской области после атаки БПЛА начался пожар с детонацией

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области уничтожено и подавлено ещё несколько БПЛА. В результате падения фрагментов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов», — написал он в Telegram-канале.
Оперативные службы находятся на месте происшествия. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется, добавил Гусев.
Ранее губернатор сообщил, что при падении обломков сбитого дрона пострадал один человек.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.