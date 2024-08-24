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В Воронежской области после атаки БПЛА начался пожар с детонацией

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов, начался в Воронежской области после падения фрагментов сбитых беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев.

Источник: © РИА Новости

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронежской области уничтожено и подавлено ещё несколько БПЛА. В результате падения фрагментов начался пожар, вызвавший детонацию взрывоопасных объектов», — написал он в Telegram-канале.

Оперативные службы находятся на месте происшествия. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется, добавил Гусев.

Ранее губернатор сообщил, что при падении обломков сбитого дрона пострадал один человек.

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

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