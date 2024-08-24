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Пожар потушили в деревянном доме на улице Иосифа Уткина в Иркутске

Никто не пострадал.
Источник: Комсомольская правда

В Иркутске 24 августа утром загорелся деревянный дом на улице Иосифа Уткина. Никто не пострадал. Несколько человек эвакуировали. Врачам передели женщину, которая не может самостоятельно передвигаться. Но, к счастью, с ней все в порядке. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС по Иркутской области.

На место выехало 16 специалистов. С пламенем боролись с помощью пяти единиц техники. Пожар удалось потушить.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в аэропорту Иркутска задержали 55-летнего вахтовика из Курска. Он сообщил, что у него при себе есть запрещенные предметы. На мужчину завели уголовное дело.