Пожар потушили в деревянном доме на улице Иосифа Уткина в Иркутске

В Иркутске 24 августа утром загорелся деревянный дом на улице Иосифа Уткина. Никто не пострадал. Несколько человек эвакуировали. Врачам передели женщину, которая не может самостоятельно передвигаться. Но, к счастью, с ней все в порядке. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС по Иркутской области.
На место выехало 16 специалистов. С пламенем боролись с помощью пяти единиц техники. Пожар удалось потушить.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в аэропорту Иркутска задержали 55-летнего вахтовика из Курска. Он сообщил, что у него при себе есть запрещенные предметы. На мужчину завели уголовное дело.