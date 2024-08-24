Пожар потушили в деревянном доме на улице Иосифа Уткина в Иркутске

В Иркутске 24 августа утром загорелся деревянный дом на улице Иосифа Уткина. Никто не пострадал. Несколько человек эвакуировали. Врачам передели женщину, которая не может самостоятельно передвигаться. Но, к счастью, с ней все в порядке. Об этом КП-Иркутск сообщили в МЧС по Иркутской области.