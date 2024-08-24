Отчислили из вуза за мягкие стулья: неожиданные факты из биографии знаменитого авиаконструктора из Иркутска Михаила Миля

В филиале Музея истории города Иркутска имени А. М. Сибирякова «Солдаты Отечества» волею судьбы собрана целая коллекция экспонатов, касающихся биографии Миля. Часть вещей, некогда принадлежавших ему, передала в дар Надежда Миль. Один из самых объемных — стол, за которым работал конструктор. Предмет мебели — крепкий и надежный, как и машины, созданные авиаконструктором. Говорят, что именно за ним рождались идеи технических новинок. Дополняют экспозицию лампа, кресло, часы — все без мишуры и лишнего блеска. В свое время за излишества в интерьере его отчислили из института в Томске: как объяснили студенту в деканате, был сигнал о том, что у него дома есть мягкие стулья. Тогда инженер не сдался: устроился работать в химическую лабораторию кожевенного завода и, получив отличную характеристику от заведующего, вновь поступил в вуз, теперь уже в Новочеркасске.