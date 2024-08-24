Отчислили из вуза за мягкие стулья: неожиданные факты из биографии знаменитого авиаконструктора из Иркутска Михаила Миля

Артистов знают все, а вот с авиаконструкторами сложнее. Наглядно это демонстрирует пример наших знаменитых земляков Николая Камова и Михаила Миля, родоначальников отечественного вертолетостроения. Далеко не каждый иркутянин знает, что оба они родом из нашего города. Чтобы восполнить этот пробел, возле стадиона «Труд» появилась скульптурная композиция с символической надписью: «Учившим летать металл». Что еще напоминает об инженерах с большой буквы? Где можно узнать о них подробнее? Мы заглянули по нескольким адресам.
Любимый дом на Саламатовской.
К 100-летию со дня рождения Михаила Миля в Иркутске появилась мемориальная доска. Ее установили на доме, где когда-то жил светило инженерной мысли. В его детские годы улица называлась Саламатовской, сейчас Карла Либкнехта. Именно здесь Мили арендовали второй этаж купеческого особняка. Отец работал на железной дороге, мать — зубным врачом. Вместе они воспитывали троих детей. Михаил увлекался музыкой и рисованием, а еще авиацией. В 12 лет победил на конкурсе в Новосибирске со своей моделью самолета. А годом раньше написал в дневнике: «Я буду строить самолеты».
Дом на Карла Либкнехта, 5 авиаконструктор вспоминал часто. Его дочь Надежда, побывавшая на открытии памятной доски, рассказала, что в семье хранится детский рисунок отца, на котором изображен тот самый дом.
Кстати, Николай Камов жил по соседству -на улице Декабрьских Событий, 20. Миль и Камов даже учились в одной школе, только с семилетней разницей в возрасте. Вряд ли старшеклассник Камов мог разглядеть в Миле будущего коллегу. На доме, где жил Николай Камов, также размещена мемориальная доска со словами «От авиаторов и граждан Иркутска».
Тем временем в этом году снова знаковая дата — 115 лет со дня рождения Миля.
Пострадал за мягкие стулья.
В филиале Музея истории города Иркутска имени А. М. Сибирякова «Солдаты Отечества» волею судьбы собрана целая коллекция экспонатов, касающихся биографии Миля. Часть вещей, некогда принадлежавших ему, передала в дар Надежда Миль. Один из самых объемных — стол, за которым работал конструктор. Предмет мебели — крепкий и надежный, как и машины, созданные авиаконструктором. Говорят, что именно за ним рождались идеи технических новинок. Дополняют экспозицию лампа, кресло, часы — все без мишуры и лишнего блеска. В свое время за излишества в интерьере его отчислили из института в Томске: как объяснили студенту в деканате, был сигнал о том, что у него дома есть мягкие стулья. Тогда инженер не сдался: устроился работать в химическую лабораторию кожевенного завода и, получив отличную характеристику от заведующего, вновь поступил в вуз, теперь уже в Новочеркасске.
Яркие пятна музейной экспозиции — рисунки Миля. Вот уж действительно талантливый человек талантлив во всем. По словам дочерей, он писал стихи и много рисовал по выходным.
— Стремился, чтобы и мы рисовали, учились играть на фортепиано, — рассказала Елена Миль.
Еще одни экспонаты — книги.
«Я долго не любил читать, но мне попалась книжка очень интересная. Начитавшись разных книг, я стал видеть в себе очень много талантов, потом, благодаря тем же книжкам, я перестал в них верить», — такая цитата Миля приводится в его биографии, изложенной дочерями.
Их имена бессмертны.
Теперь еще одна составляющая исторической памяти — композиция в центре Иркутска. Идея создания такого монумента давно витала в воздухе, и вот, наконец, была реализована. На конкурс поступило несколько абсолютно разных вариантов. Сложность заключалась в том, что памятник посвящен сразу двум героям — Милю и Камову, причем их скульптурное изображение предполагалось. Скорее некий собирательный образ.
В итоге оргкомитет остановился на варианте архитектора Сергея Демкова, в основе которого изображение взлетающего вертолета. Специалисты говорят, что это Ми 8 — самый популярный вертолет в мире. По задумке архитектора, от его вращающихся лопастей кругами расходятся потоки воздуха. Все это удалось воплотить в бронзе. По оценке иркутян, металлическая конструкция получилась и в самом деле воздушной — кажется, что вертолет действительно взлетает.
В общей композиции предусмотрено и место для возложения цветов, где Сергей Демков также поместил два маленьких вертолета. Это бронзовые копии пластилиновых работ двух маленьких иркутян как символ того, что большая история авиаконструкторов началась с детского увлечения и что именно юные годы конструкторов прошли в нашем городе.
Еще один символ — отсутствие на монументе дат, когда Миль и Камов ушли из жизни. «Зафиксированы только даты рождения, потому что считаю, что их имена бессмертны», — так обозначил свой замысел автор.
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ.
Рабочий кабинет не меняли полвека.
— Мы пытаемся сделать так, чтобы неуловимая человеческая харизма каким-то образом зажила в кадре, — говорит режиссер Юрий Яшников. Его кинокомпания сейчас работает над фильмом о Николае Камове. Это будет очередная серия документального проекта «Киноинтервью», получившего популярность после серий «Русский Морган» о Николаев Второве и «Саня, драматург» об Александре Вампилове. Одной из площадок для съемок нового проекта стала квартира, где жил и работал авиаконструктор.
— Когда в 1973 году, в возрасте 71 года, Николай Ильич заболел и поехал в больницу, из дома он вышел со словами: «В моем кабинете без меня ничего не трогайте, я вернусь и все разберу», — рассказывает Юрий Яшников. — И не вернулся… Семья выполнила пожелание авиаконструктора и полвека его кабинет в квартире на Тверской в Москве оставался нетронутым. Все предметы в нем сохранили память о владельце: сделанный по спецзаказу стеллаж для большой библиотеки Камова, его рабочий стол, кресло, диван, стенды с фотографиями и макетами разрабатываемых им вертолетов, автожиров и аэросаней.
Так что зрители очередной серии «Киноинтервью» увидят в кадре не воссозданный, а реальный интерьер и подлинные вещи главного героя, сохранившие память о нем. Премьера, кстати, уже совсем скоро.
ТОЛЬКО ФАКТЫ.
9 типов серийных вертолетов создано под руководством Михаила Миля.
Около 100 мировых рекордов установлено на вертолетах конструкции Миля.
Михаил Миль — лауреат Ленинской (1958) и Государственной (1968) премий, Герой Социалистического Труда.