Группировка «Запад» заняла 30 «опорников» и уничтожила до 480 боевиков ВСУ

В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийские подразделения и операторы барражирующих боеприпасов группировки уничтожили две гаубицы М777, буксируемую гаубицу FH-70, орудия Д-20 и Д-30, гаубицы "Мста-Б и L-119, а также 13 минометных расчётов. Расчеты ПВО сбили четыре вражеских беспилотника.