Группировка «Запад» заняла 30 «опорников» и уничтожила до 480 боевиков ВСУ

«В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю и овладели 30 опорными пунктами противника», — сказал он.
При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации группировка нанесла поражение живой силе и технике подразделений 14-й, 43-й, 44-й, 63-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад, 110-й и 241-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Петропавловки, Кругляковки, Стельмаховки, Торского и Степовой Новосёловки.
Кроме того, удалось четыре контратаки штурмовых подразделений 63-й механизированной бригады, первой бригады Национальной гвардии Украины и 12-й бригады специального назначения ВСУ, добавил начальник пресс-центра.
В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийские подразделения и операторы барражирующих боеприпасов группировки уничтожили две гаубицы М777, буксируемую гаубицу FH-70, орудия Д-20 и Д-30, гаубицы "Мста-Б и L-119, а также 13 минометных расчётов. Расчеты ПВО сбили четыре вражеских беспилотника.
«За сутки потери противника составили до 480 боевиков, два БТР М113, 7 артиллерийских орудий, 7 автомобилей, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Уничтожены 7 складов боеприпасов и 13 пунктов управления БПЛА», — заключил Бигма.
Как сообщили в пятницу в Минобороны, группировка «Запад» за прошедшую неделю нанесла поражение формированиям семи украинских бригад и отразила 19 контратак, потери противника составили до 3,4 тысячи военнослужащих.